Свечение в небе наблюдали жители северных областей Украины.

В ночь на 3 мая жители Украины могли наблюдать в небе розовое свечение - полярное сияние. Необычное для нашей страны природное явление наблюдали, в частности, жители Черниговской области и Сумской областей.

Так, снимками полярного сияния в Сумах и Путивле поделился Сумской гидрометцентр. Впечатляющее явление также посчастливилось увидеть жителям Киевской и Харьковской областей. Жители активно делились снимками розового свечения в соцсетях.

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Напомним, редкое розовое полярное сияние в Украине наблюдали и в конце апреля 2023 года. Тогда свечение в небе видели жители Киевской, Львовской, Черниговской, Черкасской и Ривненской областях, а также на Волыни.

Ученые говорят, что в этом году увидеть полярное сияние в Украине можно будет чаще. Это связано с тем, что Солнце достигнет пика (так называемого "солнечного максимума") своего примерно 11-летнего цикла, во время которого солнечная активность будет наибольшей. Ожидается, что 2024 год может стать лучшим для наблюдения за северным сиянием за последние 20 лет.

Справка УНИАН. Полярное сияние - атмосферное оптическое явление. Во время него верхние слои атмосферы Земли светятся из-за взаимодействия нашей магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра.

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