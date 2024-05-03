ВСУ 'минуснули' более 1200 оккупантов: потери РФ приближаются к критической линии

Украинские воины продолжают отправлять в ад российских захватчиков. За прошедшие сутки было уничтожено более тысячи оккупантов.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с ориентировочно составили:
- личного состава - 472 140 (+1270 за минувшие сутки) человек;
- танков - 7354 (+22) ед;
- боевых бронированных машин - 14 129 (+33) ед;
- артиллерийских систем - 12 102 (+58) ед;
- РСЗО - 1053 (+0) ед;
- средства ПВО - 786 (+2) ед;
- самолетов - 348 (+0) ед;
- вертолетов - 325 (+0) ед.
Кроме того, за прошедшие сутки было уничтожено 19 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего подтверждено уничтожение 9580 единиц). Крылатых ракет, кораблей, катеров и подводных лодок за прошедшие сутки не было уничтожено.
В то же время россияне потеряли 42 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Всего уничтожено 16 266 единиц такой техники. Также оккупанты потеряли 5 единиц спецтехники (всего 1993 единицы).
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения . Россия сосредоточилась на нескольких направлениях Донбасса.
Больше всего штурмов произошло на Авдеевском направлении. Там россияне атаковали 50 раз . Под Бахмутом захватчики совершили 22 попытки прорыва обороны ВСУ.
В ГУР заявили, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Россия, вероятно, увеличит группировку войск для этих операций, но этого будет недостаточно для взятия крупного города.