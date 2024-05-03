Россия усилила штурмы под Авдеевкой: Генштаб раскрыл ситуацию на фронте

Кроме того, еще одним горячим направлением остается Бахмутское, где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Россия сосредоточилась на нескольких направлениях Донбасса.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов.

На Купянском направлении воины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Выемка, Спирное, Новый, Клищеевка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты осуществили 8 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие месяцы начнется большое наступление России. Речь шла о конце мая или июне.

"К нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию... Я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - акцентировал Зеленский.

В ГУР заявили, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Россия, вероятно, увеличит группировку войск для этих операций, но этого будет недостаточно для взятия крупного города.

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