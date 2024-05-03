Россия усилила штурмы под Авдеевкой: Генштаб раскрыл ситуацию на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Россия сосредоточилась на нескольких направлениях Донбасса.
Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов.
На Купянском направлении воины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении воины отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Выемка, Спирное, Новый, Клищеевка и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты осуществили 8 безуспешных атак на позиции наших войск.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие месяцы начнется большое наступление России. Речь шла о конце мая или июне.
"К нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию... Я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - акцентировал Зеленский.
В ГУР заявили, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Россия, вероятно, увеличит группировку войск для этих операций, но этого будет недостаточно для взятия крупного города.