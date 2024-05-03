Россия, вероятно, увеличит группировку войск для этих операций, но этого будет недостаточно для взятия крупного города.

Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

Об этом в интервью изданию The Economist, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Успех россиян зависит от того, насколько прочной будет украинская оборона на Донбассе.

Как прогнозирует Скибицкий, основное наступление России начнется в конце мая или в начале июня. Россия задействовала в Украине в общей сложности 514 000 сухопутных войск.

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Российская северная группировка, которая базируется на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих, но, вероятно, будет увеличена до 50 000 - 70 000. Россия также "создает дивизию резервов" (то есть от 15 000 до 20 000 бойцов) в центральной части России, которую может добавить к основным силам.

Даже в этом случае, по мнению Скибицкого, у россиян не будет достаточно ресурсов для захвата крупного города. The Economist отмечает, что такого же мнения придерживаются западные военные. Впрочем, возможны менее масштабные операции.

"Быстрая операция для входа и выхода: возможно. Но операция по взятию Харькова или даже Сум - это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем", - отметил Скибицкий.

Новое наступление России

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие месяцы начнется большое наступление России. Речь шла о конце мая или июне.

"К нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию... Я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - акцентировал Зеленский.

Россия усиливает свою группировку войск на севере (на Северском и Слобожанском направлениях) перед началом большого наступления на востоке, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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