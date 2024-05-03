Второй раз за сутки букмекеры изменили свои прогнозы относительно дуэта alyona alyona и Jerry Heil.

Букмекеры "Евровидения-2024" в очередной раз обновили свои прогнозы относительно претендентов на победу в конкурсе. Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil долгое время были в пятерке фаворитов, но сейчас они снова поднялись в букмекерской таблице.

Изменилось не только место Украины, но и Хорватии. Сейчас страна занимает первое место в рейтинге букмекеров. Долгое время фаворитом был певец Nemo с песней "The Code", который будет представлять Швейцарию, но исполнитель Baby Lasagna с хитом "Rim Tim Tagi Dim", неожиданно подвинул конкурента. Его шансы на победу составляют 23%, в то же время у Nemo – 18%.

Тройку фаворитов закрывает Украина. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil со своей песней "Teresa & Maria" подвинули представительницу Италии Анжелину Манго с композицией "La noia". А также украинки оставили позади артиста из Нидерландов Йоста Кляйна и его песню "Europapa". Сейчас вероятность победы певиц выросла до 10%.

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Десятка лидеров:

Франция – Slimane "Mon amour";

Израиль – Eden Golan "Hurricane";

Ирландия – Bambie Thug "Doomsday Blue";

Греция – Marina Satti "Zari";

Великобритания – Olly Alexander "Dizzy".

Отметим, что прогнозы букмекеров изменились после второй репетиции Jerry Heil и alyona alyona на сцене "Евровидения-2024". Певицы показали фрагмент своего яркого номера. К слову, постановкой занималась всемирно известная режиссер из Украины Таню Муиньо.

Напомним, ранее стало известно, кто будет спикером от Украины на "Евровидении-2024".

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