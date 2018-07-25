Погибла мать и четырехлетний сын: стало известно, кто устроил кровавое ДТП в Черкассах

Участником жуткой аварии в Черкассах оказался харьковчанин.

Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП в Черкассах. Им оказался 38-летний харьковчанин Николай Захарченко.

Как сообщают источники "Про все", его разыскивает Киево-Святошинский отдел полиции еще с 2017 года, поскольку он уже скрывался с места ДТП.

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В то же время, на видео, которое предоставили изданию свидетели, видно, что подозреваемый звонит на 102 и жалуется сотрудникам отдела мониторинга патрульной полиции, что его якобы бьют.

Как отмечают свидетели, сам виновник ДТП пересел на пассажирское сидение и пытался возложить вину на пассажира, который скрылся с места происшествия.

Как сообщалось, 24 июля в Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее четырехлетний сын. Автомобиль BMW въехал в Fiat, в результате чего последний отбросило на пешеходный переход, по которому шла женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения.