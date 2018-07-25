Жуткая авария в Черкассах: авто насмерть сбило мать с четырехлетним сыном на пешеходном переходе (фото)
В Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее четырехлетний сын.
Автомобиль BMW въехал в Fiat, из-за чего последний отбросило на пешеходный переход, по которому шла женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения, передает "Прочерк".
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С места происшествия водитель BMW сбежал, так что кто в момент аварии находился за рулем, неизвестно. Полиция на месте пассажира нашла мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. На месте водителя не было никого.
Автомобиль BMW с харьковской регистрацией ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске.
Из собственных источников изданию "Про все" стало известно, что жертвами ДТП стала семья участника АТО, полицейского.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Печерске водитель Hummer сбил восьмилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.