Жуткая авария в Черкассах: авто насмерть сбило мать с четырехлетним сыном на пешеходном переходе (фото)

Виновник жуткой аварии скрылся с места ДТП.

В Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее четырехлетний сын.

Автомобиль BMW въехал в Fiat, из-за чего последний отбросило на пешеходный переход, по которому шла женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения, передает "Прочерк".

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С места происшествия водитель BMW сбежал, так что кто в момент аварии находился за рулем, неизвестно. Полиция на месте пассажира нашла мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. На месте водителя не было никого.

Автомобиль BMW с харьковской регистрацией ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске.

Из собственных источников изданию "Про все" стало известно, что жертвами ДТП стала семья участника АТО, полицейского.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Печерске водитель Hummer сбил восьмилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.