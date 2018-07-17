В Киеве возле Ботанического сада произошла стрельба, есть пострадавшие

По предварительной информации патрульных, компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, который находится рядом со входом в Ботанический сад.

В понедельник, 16 июля, в Киеве на улице Тимирязевской, 1 произошел конфликт со стрельбой. Пострадали четыре человека.

Инцидент случился около 23:50. Об этом сообщает "Информатор". По предварительной информации патрульных, компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, который находится рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило то, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.

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Местные обыватели заступились за кассира, в результате чего замечание переросло в конфликт между двумя компаниями. Началась драка, предварительно, во время нее прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Также полицейские отметили, что побитых молодых людей госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает, а огнестрельных ранений никто не получил. Спустя некоторое время автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было.

Ранее в центре Одессы произошла перестрелка.