В центре Одессы произошла перестрелка (фото)

Работники частной охранной фирмы начали стрелять в сторону мужчины, который пытался заехать в собственный двор.

На улице Успенской в Одессе произошел конфликт между местным жителем и работниками частного охранного агентства, который завершился стрельбой.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел, когда мужчина, который сообщил об инцеденте, пытался заехать на автомобиле в собственный двор.

"Установлено, что в одном из дворов на улице Успенской проводились ремонтные работы, из-за чего заезд с улицы внутрь двора был загорожен. Со слов заявителя, когда он пытался заехать на автомобиле в тот двор, где он собственно проживает, ему помешали сотрудники частного охранного агентства. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого охранники повредили зеркало автомобиля пострадавшего. Кроме того, один из них выстрелил из травматического пистолета", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 10 июля под Киевом возле ресторана подстрелили и ограбили мужчину.