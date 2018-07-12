"Кратер в древние грунты Киева": в центре столицы посреди дороги провалился асфальт (видео)

В результате осадков яма наполнилась водой, образовав посреди дороги "озеро".

В центре Киева на Вознесенском спуске посреди дороги обвалился асфальт, образовав огромную яму. В результате осадков яма наполнилась водой.

Видео с места происшествия опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

"Посреди улицы образовался кратер в древние грунты Киева. Что стало причиной столь интересного ЧП: подземные воды, сильные осадки или НЛО, пока неизвестно", говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 июля воронка глубиной три метра образовалась посреди дороги в курортном районе Одессы.