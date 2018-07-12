"Кратер в древние грунты Киева": в центре столицы посреди дороги провалился асфальт (видео)

16:13, 12 июля 2018
Происшествия
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В цетре Киева посреди дороги образовалось "озеро" / скриншот

В центре Киева на Вознесенском спуске посреди дороги обвалился асфальт, образовав огромную яму. В результате осадков яма наполнилась водой.

Видео с места происшествия опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

"Посреди улицы образовался кратер в древние грунты Киева. Что стало причиной столь интересного ЧП: подземные воды, сильные осадки или НЛО, пока неизвестно", говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 июля воронка глубиной три метра образовалась посреди дороги в курортном районе Одессы. 

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Теги: #Киев#провал асфальта#яма на дороге