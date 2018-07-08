В Одессе на дороге образовался огромный провал (видео)

На ремонтные работы понадобится минимум неделя.

Воронка глубиной три метра образовалась посреди дороги в курортном районе Одессы.

Размер ямы такой, что в нем легко могут уместиться две легковушки, так что без пострадавших обошлось чудом, говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас улица полностью перекрыта, машины и общественный транспорт движутся в объезд. Воронка образовалась из-за повреждения канализации - на дне булькают ли фекальные воды. Грунт здесь песчаный, поэтому его быстро размыло. На ремонтные работы понадобится минимум неделя – надо залатать трубу, засыпать яму и восстановить дорожное покрытие.

На этом месте покрытие проваливается уже во второй раз. В прошлом году это случилось в октябре.

Как сообщал УНИАН, ранее отдыхающие заметили после ливня огромный гейзер грязной воды в нескольких метрах от берега на пляже в Одессе.