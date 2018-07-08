В Харькове в трагическом ДТП погиб чемпион Украины по мотокроссу

19-летний спортсмен ехал по городу на велосипеде, когда в него врезался внедорожник Toyota.

В Харькове 6 июля погиб 19-летний мотогонщик, чемпион Украины в классе мотоциклов с объемом двигателя 125 куб.см, Андрей Бессонов. Спортсмен попал в смертельное ДТП, когда ехал по городу на велосипеде – на него наехал внедорожник.

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О гибели мотогонщика сообщается на его сайте. Отмечается, что трагический инцидент произошел примерно в 17:45 6 июля, возле въезда в Областную больницу (пр. Независимости 13). От полученных травм парень скончался.

«Очевидцев с фото и видеофиксацией просьба звонить или писать на номер 0675392220 Андрей (отец погибшего парня) Всем небезразличным, репост», – говорится в сообщении на сайте Бессонова.

Информация о гибели велосипедиста в ДТП есть на сайте харьковской полиции. По предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем внедорожника «Toyota» допустила наезд на парня, который ехал на велосипеде. В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Парень умер, не приходя в сознание.

Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Андрей Бессонов, несмотря на свой юный возраст, был чемпионом Харьковской области по мотокроссу с 2009 г по 2017 год. В 2016 году он стал чемпионом Украины в классе мотоциклов с объемом двигателя в 125 куб.см. В 2017 – серебряным чемпионом Украины в классе мотоциклов мх-2. По состоянию на 2018 год спортсмен находился на первой позиции в чемпионате Украины в классе мх-2.

Как сообщал УНИАН, в Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей участникам аварии с шестью погибшими на улице Сумской Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 28 июля.