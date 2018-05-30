Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову продлили арест на два месяца

В заседании объявлен перерыв до 5 июня.

В Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей участникам аварии с шестью погибшими на улице Сумской Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 28 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 30 мая, принял Киевский райсуд Харькова.

Во время заседания представитель прокуратуры заявил ходатайство о продлении обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

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Прокурор, в частности, обосновывая ходатайство, обратил внимание на тяжесть совершенного преступления, возможность влиять на свидетелей и общественное мнение и скрываться от суда.

Защита Зайцевой не возражала против продления меры пресечения. Зато Дронов заявил, что объявленные прокурором риски являются не доказанными и попросил изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с необходимостью ношения электронного средства контроля.

Выслушав мнения сторон, судья принял решение продолжить обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля без права внесения залога.

Кроме этого, во время сегодняшнего заседания по ходатайству защитника Дронова Сергея Перепелицы к материалам дела суд приобщил ряд документов, которые, по словам адвоката, во время досудебного следствия отказался приобщать прокурор. Также по ходатайству адвоката в судебное заседание в качестве свидетеля будет приглашен механик, который делал осмотр автомобиля «Лексус», на котором в ДТП попала Зайцева.

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Суд также исследовал видеозаписи с бодикамер сотрудников полиции, которые первыми приехали на место аварии.

В заседании объявлен перерыв до 5 июня.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Таурег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.