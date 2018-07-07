Мужчине было запрещено въезжать в Украину на протяжении трех лет, но он нашел способ вернуться.

Из Украины второй раз за два месяца выдворили «вора в законе» по кличке «Дато Агжабединский».

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, 6 июля сотрудники уголовного розыска главка при содействии Департамента стратегических разработок Нацполиции Украины разоблачили и задержали так называемого «вора в законе», 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах по кличке «Дато Агжабединский», «коронованного» в Греции.

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Лидера преступной группировки, который нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление миграционной службы во Львовской области. В управлении на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.

«Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления «вор в законе» был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники», - сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Ранее сообщалось, что из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Хидир".