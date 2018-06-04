Из Украины выдворили «вора в законе» по кличке «Хидир» (фото, видео)

По данным оперативников, «Хидир» намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать квартирных воров.

Из Украины выдворен «вор в законе» Хдр Рашидов по кличке «Хидир», ему запрещен въезд в страну на 5 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хдр Рашидова - «вора в законе», известного в криминальном мире под кличкой «Хидир», и задержали его», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по оперативной информации сотрудников уголовного розыска, 28-летний уроженец южной страны был «коронован» в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине мужчина отбывал наказание за создание преступной организации. Границу Украины он пересек после официального изменения фамилии и документов.

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По данным оперативников, «Хидир» намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать квартирных воров. Кроме того, он прибыл в Украину для усиления влияния так называемого кутаисского клана «воров в законе».

Правоохранители подали документы об отмене вида на жительство в Украине гражданина южной страны и его принудительное выдворение за пределы границы нашего государства. В настоящее время «Хидир» вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью под Киевом расстреляли Range Rover криминального авторитета, водитель погиб.