В Харькове застрелили семейную пару, 13-летняя дочь супругов ранена (фото)
В Харькове полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве и ранении несовершеннолетней девушки.
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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, тела застреленных 40-летних мужа и жены, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка.
При опросе свидетелей было установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Указанный автомобиль был задержан возле станции метро Киевская. В нем обнаружено огнестрельное оружие.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Харькове нашли труп учительницы одной из школ. Женщину нашли задушенной в собственной квартире.