Просто не заметил: в КПВВ "Новотроицкое" задержали мужчину из-за "георгиевской ленты"

Мужчина объяснил пограничникам, что якобы просто не обращал внимания, что имеет запрещенные предметы в своем авто - кроме ленты у него нашли газету.

Пограничники задержали мужчину на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» в Донецкой области с запрещенной в Украине «георгиевской лентой» и печатной продукцией террористической группировки «ДНР». Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Сообщается, что вчера в КПВВ «Новотроицкое» прибыл автомобиль «ВАЗ» под управлением гражданина Украины 1972 года рождения.

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«Во время визуального осмотра автомобиля пограничники Донецкого отряда заметили на зеркале заднего вида «георгиевскую ленту». Автомобиль был выведен из общего потока и проверенный общей обзорной группой из состава Объединенных сил - оперативников Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ, ДФСУ и СБУ. В результате, под передним сиденьем обнаружен еще и печатную продукцию так называемой ДНР, в частности - газету «Донецкая Республика», - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина объяснил пограничникам, что якобы просто не обращал внимания, что имеет запрещенные предметы в своем авто.

В Госпогранслужбе напомнили, что за публичное использование, демонстрацию «георгиевской ленты» предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст. 173 Куоап («Изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты»).

Сейчас гражданина для установления обстоятельств передан сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, в мае двух россиян не пустили в Украину из-за "георгиевских" лент.