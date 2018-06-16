В Харькове карета скорой помощи сбила подростка

Парень шел в наушниках и не услышал сирены "скорой".

В Харькове на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской карета скорой помощи сбила 15-летнего парня.

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Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, происшествие случилось вчера вечером. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, который потерял сознание. Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближение транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Харькове в результате ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса пострадало четверо человек.