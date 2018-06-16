В Харькове карета скорой помощи сбила подростка

18:12, 16 июня 2018
Происшествия
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В Харькове карета "скорой" сбила подростка / фото hk.npu.gov.ua

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Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, происшествие случилось вчера вечером. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, который потерял сознание. Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближение транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса", - сообщили в полиции.

В результате наезда "скорой" подросток получил закрытую черепно-мозговую травму / фото hk.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Харькове в результате ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса пострадало четверо человек.

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Теги: #ДТП#Харьков#скорая помощь#подросток