В Харькове в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки госпитализированы четыре человека
12:35, 13 июня 2018Происшествия
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Грузовик въехал в маршрутный автобус, когда тот стоял на остановке. По предварительным данным, водитель грузовика был трезв.
На месте работает полиция / фото УНИАН
В Харькове в результате ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса госпитализированы четыре человека.
Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на директора Департамента связей с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, авария произошла сегодня, 13 июня, около 10.10 на остановке «Высоковольтная» на проспекте Героев Сталинграда.
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По его сведениям, грузовик въехал в маршрутный автобус, который стоял на остановке. Шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы.
На месте работает полиция. По предварительным данным, водитель грузовика был трезв.
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