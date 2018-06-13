В Харькове в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки госпитализированы четыре человека

12:35, 13 июня 2018
Происшествия
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На месте работает полиция / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на директора Департамента связей с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, авария произошла сегодня, 13 июня, около 10.10 на остановке «Высоковольтная» на проспекте Героев Сталинграда.

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По его сведениям, грузовик въехал в маршрутный автобус, который стоял на остановке. Шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы.

На месте работает полиция. По предварительным данным, водитель грузовика был трезв.

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Теги: #ДТП#Харьков