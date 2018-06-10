Взрыв в Сумах: полиция сообщила подробности инцидента в ночном клубе (фото)

Установлено, что молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату, после чего пытался скрыться, однако был задержан охранниками ночного клуба в соседнем дворе.

В Сумах правоохранители в рамках уголовного производства выясняют обстоятельства взрыва гранаты Ф-1 в ночном клубе «Луна», в результате чего пострадали 8 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, взрыв прогремел сегодня, 10 июня, около 5:35.

«Установлено, что молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После этого сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба в соседнем дворе», - отмечается в сообщении.

Злоумышленник - 28-летний сумчанин - задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, избрания меры пресечения он будет ожидать в изоляторе временного содержания.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15/ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Досудебное следствие проводит Следственное управление Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что задержанный за 30 минут до взрыва уже приходил в ночной клуб, однако охранники не пустили его внутрь.

Читайте такжеВ ночном клубе в Сумах подорвали гранату – пострадали семь человек

«В результате взрыва гранаты в настоящее время в Сумскую областную больницу госпитализированы восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим от 18 до 34 лет», - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, в настоящее время на месте происшествия работают руководство ГУ НП, Сумского отдела полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехнические и экологические службы.

«Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований о покушении на убийство, сопротивлении работнику полиции, незаконном хранении и использовании оружия и боеприпасов, и совершении хулиганских действий. Дополнительные составы преступления будут установлены в ходе осмотра места происшествия», - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя ГУ НП области.