На Днепропетровщине в сливной яме нашли два трупа
16:41, 04 июня 2018Происшествия
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По данным полиции, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.
Правоохранители Днепропетровщины сообщили о страшной находке / фото УНИАН
В селе Малая Петриковка Днепропетровской области 3 июня правоохранители обнаружили в сливной яме два тела – мужчины и женщины.
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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
Тела находились на трехметровой глубине в сливной яме, расположенной на ул. Леси Украинки
По данным полиции, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. В настоящее время проводится расследование.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестные застрелили мужчину, после чего выбросили его тело из автомобиля во время движения.
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