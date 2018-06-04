На Днепропетровщине в сливной яме нашли два трупа

По данным полиции, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

В селе Малая Петриковка Днепропетровской области 3 июня правоохранители обнаружили в сливной яме два тела – мужчины и женщины.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Тела находились на трехметровой глубине в сливной яме, расположенной на ул. Леси Украинки

По данным полиции, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. В настоящее время проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестные застрелили мужчину, после чего выбросили его тело из автомобиля во время движения.