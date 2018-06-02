Застрелили и выбросили из машины: в Кривом Роге жестоко убили мужчину

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили человека.

В пятницу, 1 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестные застрелили мужчину, после чего выбросили его тело из автомобиля во время движения.

Об этом сообщает "Первый криворожский".

Очевидцы случившегося рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в Mercedes Benz Sprinter.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации из наших источников, он скончался в больнице.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета.