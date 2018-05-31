В кабинете замдиректора киевской гимназии обнаружили боеприпасы и психотропные средства

Злоумышленник с поддельным распоряжением КГГА пытался попасть в кабинет директора гимназии и получить контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Заместителя директора одной из столичных гимназий уличен в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, 29 мая указанный заместитель директора, используя заведомо подложный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии, взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

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Во время следственных действий 30 мая полиция выявила в служебном кабинете подозреваемого предметы, похожие на запал к боевой гранате, психотропные средства, устройство для отстрела резиновых пуль и боеприпасы к нему.

В КГГА отметили, что уже готовы документы об увольнении с занимаемой должности указанного заместителя директора. Также подписан приказ об увольнении за системные нарушения директора гимназии.

«Ситуация в гимназии находится под усиленным контролем правоохранителей и представителей Киевской городской государственной администрации. К охране гимназии также привлечены сотрудники формирования «Муниципальная стража», - отмечается в сообщении.

В КГГА отметили, что в апреле представители антикоррупционных служб горгосадминистрации провели проверку финансово-хозяйственной деятельности указанной гимназии. В полицию направлены материалы о выявленных нарушениях в работе гимназии для открытия уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полиция устроила засаду на мошенников, они бежали через окно и отстреливались.