В Киеве полиция устроила засаду на мошенников, они бежали через окно и отстреливались

Сотрудники фейкового обменника получили от простодушной жертвы 10 тысяч долларов США и пытались скрыться через окно.

В Киеве полиция задержала двух валютных мошенников, которые отстреливались при попытке бегства. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, столичные сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что в столице действует фальшивый обменник, и поэтому возле этого заведения на улице Татарской в Шевченковском районе столицы устроили засаду.

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«Сегодня во время обмена валюты, а объявление о предоставлении таких услуг злоумышленники разместили в сети Интернет, мошенники, получив 10 тыс. долларов США, пытались скрыться через окно», - говорится в сообщении.

«Оперативники начали преследование злоумышленников. Во время бегства один из правонарушителей применил оружие в сторону полицейских. Однако благодаря профессиональным действиям правоохранителей, его вместе с сообщником задержали. В результате стрельбы никто не пострадал», - проинформировали в полиции. На месте происшествия полиция изъяла пистолет.

Следователи начали два уголовных производства по ч. 4 ст. 186 (грабеж) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве 25-летний мужчина провез на капоте патрульного после неудачной попытки обменять поддельные доллары.