Бывшего милиционера, который совершил смертельное ДТП и пытался скрыться, отправили в тюрьму на 9 лет

60-летний водитель Skoda Octavia погиб на месте, а 59-летняя женщина и ее 10-летний внук, которые находились в этом автомобиле, скончались в больнице.

В Славянске к 9 годам лишения свободы приговорен бывший правоохранитель за совершение ДТП с тремя жертвами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Славянский горрайонный суд установил, что 1 августа 2015 года около 19.45 30-летний старший участковый инспектор Святогорского МВД Славянского отдела милиции двигался на автомобиле Toyota Prado по автодороге с. Богородичное Славянского района, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia. 60-летний водитель Skoda Octavia погиб на месте, а 59-летняя женщина и ее 10-летний внук, которые находились в этом автомобиле, скончались в больнице.

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Также доказано, что имея возможность оказать пострадавшим первую помощь, вызвать врачей и полицию, виновник скрылся с места ДТП.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. Приговор вступит в законную силу после рассмотрения в апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, недавно в оккупированном Крыму пьяный гаишник устроил ДТП: погибла женщина и годовалый ребенок.