На Львовщине женщина похитила автомобиль, который тайно продал ее муж

Муж не предупредил жену о продаже авто, поэтому она подумала, что транспортное средство похитили.

В полиции открыли уголовное дело на 41-летнюю женщину за угон машины в Бориславе, которая когда-то принадлежала ей.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Львовской области. По информации правоохранителей, 26-го мая к полицейским в Бориславе обратился 40-летний мужчина и заявил о пропаже его автомобиля "Volkswagen Golf 3", который он оставил на улице Мицкевича. В полиции выяснили, что к угону автомобиля причастна его бывшая владелица - 41-летняя жительница Дрогобыча.

"Установлено, что ее муж продал «Фольксваген», не поставив в известность жену. Находясь в Бориславе, женщина случайно увидела автомобиль, решила, что он был похищен и, имея вторую пару ключей, уехала домой на автомобиле", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе полиция с погоням и стрельбой преследовала грабителей, одного задержали (фото)

Правоохранители предварительно поступок женщины квалифицировали по статье 289 (ч.1) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который похитил мотоцикл юриста Массе Найема - брата народного депутата Украины Мустафы Найема.