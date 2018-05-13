В Киеве задержали похитителя мотоцикла брата Найема – СМИ

Как утверждается, вора задержали вместе с похищенным транспортным средством.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который похитил мотоцикл юриста Массе Найема - брата народного депутата Украины Мустафы Найема. Читайте такжеПоявились фото мужчины, который под носом у охраны суда украл мотоцикл брата Найема Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. "Задержали только и похитителя, и мотоцикл", - сообщил источник. Как сообщал УНИАН, утром 11 мая из-под здания Апелляционного суда Киева похитили мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Массе Найема.

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