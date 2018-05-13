В Киеве задержали похитителя мотоцикла брата Найема – СМИ
20:02, 13 мая 2018Происшествия
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Как утверждается, вора задержали вместе с похищенным транспортным средством.
Фото - Украинская правда
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который похитил мотоцикл юриста Массе Найема - брата народного депутата Украины Мустафы Найема.
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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Задержали только и похитителя, и мотоцикл", - сообщил источник.
Как сообщал УНИАН, утром 11 мая из-под здания Апелляционного суда Киева похитили мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Массе Найема.
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