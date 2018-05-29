Журналист показал фото с места убийства Аркадия Бабченко

23:19, 29 мая 2018
Происшествия
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Бабченко убили в столице 29 мая / фото facebook.com/mixailotkach

"Сейчас возле подъезда, где был застрелен журналист Аркадий Бабченко", - написал он в посте с фото в Facebook.

фото facebook.com/mixailotkach

Как сообщал УНИАН, в Киеве 29 мая убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. В полиции назвали первую версию мотивов преступления - профессиональная деятельность.

"Происшествие произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

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Новость в сюжете: Убийство в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #Киев#убийство#Аркадий Бабченко