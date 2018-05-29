Журналист показал фото с места убийства Аркадия Бабченко
23:19, 29 мая 2018Происшествия
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Как можно увидеть на фото, возле подъезда, где застрелили Бабченко, много журналистов.
Бабченко убили в столице 29 мая / фото facebook.com/mixailotkach
Журналист Михаил Ткач показал, что происходит у подъезда дома в столице, где был убит Аркадий Бабченко.
"Сейчас возле подъезда, где был застрелен журналист Аркадий Бабченко", - написал он в посте с фото в Facebook.
фото facebook.com/mixailotkach
Как сообщал УНИАН, в Киеве 29 мая убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. В полиции назвали первую версию мотивов преступления - профессиональная деятельность.
"Происшествие произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
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Новость в сюжете: Убийство в Киеве Аркадия Бабченко