Все, что известно об убийстве российского журналиста Бабченко в Киеве

Бабченко убили при входе в квартиру, когда он возвращался домой из магазина. Журналист скончался в карете "скорой".

В Киеве тремя выстрелами в спину убили российского журналиста Аркадия Бабченка. Он умер по дороге в больницу.

Первым об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев. "В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал Муждабаев.

Позже в Министерстве внутренних дел подтвердили, что мужчина умер. "На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, потерпевший скончался", - говорится в сообщении МВД.

Как произошло убийство Бабченко: стреляли в спину

Журналисту стреляли в спину в его собственном доме в Днепровском районе. Как сообщили в полиции, его жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови. Вызвала скорую, его забрали, но от полученных ранений он скончался в карете скорой помощи. Журналист Айдер Муждабаев сообщил, что Бабченко застрелили при входе в квартиру, когда он возвращался домой из магазина. Всего было три выстрела в спину.

Киевское управление полиции составило фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Имеет седую бороду. Стрелок был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

За что могли убить Бабченко

По мнению волонтера и товарища Бабченко Мирослава Гая, его убийство - политическое. Он напоминает, что Бабченко неоднократно угрожали расправой. "Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - отметил Гай. Как рассказал товарищ погибшего, Бабченко некоторое время был вынужден проживать в Европе, но из-за проблем с визой он приехал в Украину, где работал телеведущим. "Он освещал позорную политику РФ. Это исключительно политическое убийство", - подытожил Гай.

Бабченко убили в его "второй день рождения"

Бабченко за несколько часов до смерти написал в Facebook, что в этот день у него - "второй день рождения". "Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал Бабченко. В комментариях один из его друзей написал: "Сколько у тебя уже таких "дней рождений" набежало? Немало, наверное". Бабченко ответил: "Немало".

Воевал в Чечне и ненавидел путинский режим: биография Аркадия Бабченко

Аркадию Бабченко исполнился 41 год. Он родился в Москве 18 марта 1977 года, получил образование юриста-международника, но прославился прежде всего как военный журналист, автор статей и книг, впоследствии как политический аналитик и блестящий критик кремлевского режима Владимира Путина, один из основателей жанра современной военной прозы. Бабченко издавал журнал "Искусство войны", начал проект "Журналистика без посредников". Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира. Автор получил немало литературных наград, в частности премии от English PEN-Club, Frontline club, Союза журналистов России "За мужество и профессионализм" и другие.

Бабченко был участником первой войны в Чечне в 1990-х годах в качестве обычного солдата вооруженных сил РФ. Об этом периоде жизни он рассказывал так: "Принимал участие в "восстановлении конституционного строя" на территории республики Чечня. Служил в войсках связи. Что говорили – делал, куда приказывали – шел, что вешали – нес, на что сажали – ехал, во что показывали – стрелял. Хотя толку от этого не было никакого. Обошлось без ранений и наград. В 1997-м демобилизовался".

На вторую чеченскую войну он вызвался добровольцем, после чего был военным корреспондентом различных изданий, как "Московский Комсомолец", "Новая газета" и другие. В 2008 году журналистом побывал на войне РФ в Южной Осетии. "В качестве военного корреспондента участвовал в Югоосетинской войне и этнических чистках в Оше. Лез на рожон, проявлял инициативу, брал на себя ответственность, резал правду-матку и говорил все что думал. Обошлось без наград. И практически без ранений. В Киргизии спасал людей. В Крымске откапывал дома. В Благовещенске развозил гуманитарку. В Стамбуле на Таксиме был задержан, немножечко избит и депортирован как иностранный шпион. В Москве на Манежной – то же самое. Правда, вместо депортации стал фигурантом пары уголовных дел. Но все с той же формулировкой – как иностранный шпион, разваливающий нашу великую родину. Занимаюсь независимой журналистикой", - писал он в автобиографии.

За свои оппозиционные взгляды и критику российской власти неоднократно подвергался преследованиям в России. Так, в 2012 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В 2017 году Бабченко сообщил об угрозах и реальной опасности для своей жизни и уехал за пределы РФ. Проживал в Праге, потом в Киеве, где стал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR. Поддерживал Украину, неоднократно бывал в зоне боевых действий на Донбассе..

Аркадия Бабченко, было шесть приемных детей. Первый ребенок, появившийся в семье, был приемным. Второй — тоже. И только третья дочь у Бабченко родилась своя.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.