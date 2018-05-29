Три выстрела в спину: появились подробности убийства журналиста Бабченко

Бабченко застрелили при входе квартиру, когда он возвращался из магазина.

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченка в его собственном доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"Происшествие произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко.

Он также рассказал изданию, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома.

"Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - сказал Муджабаєв.

По его словам, всего было три выстрела в спину.