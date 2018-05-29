Профессиональная деятельность: в полиции назвали "первую и очевидную версию" убийства Бабченко

22:38, 29 мая 2018
Общество
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Журналиста Бабченко убили в его доме / фото facebook.com/babchenkoa

Об этом заявил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"Первая версия и очевидна - это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии," - заявил Крищенко.

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Он также сообщил, что жена погибшего пока что не может предоставить показания, поскольку находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают медики и психологи.

"Пока что я все вам сказал", - подчеркнул Крищенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

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Новость в сюжете: Убийство в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #убийство#журналист#Аркадий Бабченко