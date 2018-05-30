Бабченко жив, а подозреваемый в подготовке убийства задержан: все подробности (обновляется)

В СБУ также заявили о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста.

Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами.

В СБУ также заявили о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста. СБУ провела спецоперацию под максимальной защитой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Я должен был бы принести соболезнования семье, но я, наоборот, хочу поздравить ... Я хочу поздравить Аркадия Бабченко с третьим днем рождения", - сказал Грицак.

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В СБУ сообщили, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы.

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Для убийства был завербован гражданин России. "Службой задокументировано, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Как известно, ранее сообщалось, что известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченка застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая.