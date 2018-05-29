Убийство Бабченко: супруга журналиста находится в шоковом состоянии, полиция возбудила уголовное дело

Следственно-оперативные группы работают на месте убийства Бабченко, возбуждено уголовное дело.

Киевская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко.

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«Убийство произошло в квартире, где жил человек. Предварительно известно, что прозвучало несколько выстрелов. Следственно-оперативные группы работают на месте преступления и в больнице. Обрабатываем место преступления, прилегающую территорию. Жена убитого находится в шоковом состоянии, пока мы не можем пообщаться с ней находятся врачи», - заявил глава полиции Киева Алексей Крищенко.

Сообщается, что уголовное производство было открыто в соответствии с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Аркадия Бабченко стреляли, после чего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось о трех пулевых ранениях. Аркадий Бабченко – российский журналист, ранее работал военным корреспондентом. Жил в Москве, из-за преследований переехал в Прагу, потом – в Украину.