ДТП в Будапеште: полиция задержала водителя украинского автобуса
За рулем автобуса, у которого снесло крышу в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Будапеште, был 52-летний украинец.
Об этом сообщает Mukachevo.net. Сейчас он задержан и взят под стражу. В полиции Будапешта также сообщили, что возбудили уголовное дело по факту этого ДТП.
В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в ДТП в Будапеште ничего не грозит. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших также нет детей, только взрослые.
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В целом есть 24/28 пострадавших (информация разнится в зависимости от источника, и очевидно связана с медицинским учетом тех, кого доставили в больницы, а кому оказали помощь на месте), 8 из которых имеют серьезные травмы. В основном, это травмы головы.
Ранее сообщалось, что 28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Хмельницкой области въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате столкновения почти весь второй этаж автобуса, где находились 20 пассажиров, снесло. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе было около 50 пассажиров.