ДТП в Будапеште: полиция задержала водителя украинского автобуса

Жизни пострадавших в ДТП в Будапеште ничего не угрожает, среди них также нет детей, только взрослые.

За рулем автобуса, у которого снесло крышу в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Будапеште, был 52-летний украинец.

Об этом сообщает Mukachevo.net. Сейчас он задержан и взят под стражу. В полиции Будапешта также сообщили, что возбудили уголовное дело по факту этого ДТП.

В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в ДТП в Будапеште ничего не грозит. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших также нет детей, только взрослые.

Читайте такжеОбнародовано видео с места страшного ДТП с украинским автобусом в Будапеште

В целом есть 24/28 пострадавших (информация разнится в зависимости от источника, и очевидно связана с медицинским учетом тех, кого доставили в больницы, а кому оказали помощь на месте), 8 из которых имеют серьезные травмы. В основном, это травмы головы.

Ранее сообщалось, что 28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Хмельницкой области въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате столкновения почти весь второй этаж автобуса, где находились 20 пассажиров, снесло. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе было около 50 пассажиров.