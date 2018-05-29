Страшное ДТП в Будапеште: автобус из Украины протаранил ограничитель, почти три десятка человек травмированы (фото)

В результате столкновения практически весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров был снесен.

Поздно вечером 28 мая в Будапеште произошла трагическая авария - двухэтажный туристический автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА) из Украины на пути к аэропорту Ферихедь в 18-м районе венгерской столицы на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты.

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В результате столкновения почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров был снесен, передает mukachevo.net.

На место ДТП немедленно прибыли спасатели и пожарные команды. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовало почти 50 пассажиров. На данный момент известно о 28 раненых, среди них 8 – с тяжелыми травмами. О погибших не сообщается. Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.

Дорога до аэропорта была полностью перекрыта из-за спасательной операции. Четырех травмированных украинцев пожарные доставали из-под обломков.