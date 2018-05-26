Киевская полиция зафиксировала уже 26 инцидентов с участием болельщиков

Открыто 15 уголовных производств.

Столичные правоохранителей зафиксировали 26 инцидентов, связанных с болельщиками из разных стран, которые прибыли на проведение финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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"В Киеве правоохранители зафиксировали 26 событий с участием иностранцев. В настоящее время следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, 3 хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без потерпевших и распития алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы. Другие зарегистрированные события имеют информационный характер", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". В Украину прибыло уже около 10 тысяч болельщиков.