На финал Лиги чемпионов в Украину прибыло уже около 10 тысяч болельщиков (фото)

По результатам дополнительной проверки 6 граждан не впустили в Украину, еще 2 - за нарушение порядка въезда-выезда.

Украинские пограничники оформили почти 10 тысяч граждан, которые направляются на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Киеве на НСК "Олимпийский", а сегодня ожидается увеличение количества болельщиков.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В целом пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые направляются на Лигу чемпионов. При этом только за последние сутки – 7 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украину уже не первый день прибывают гости и болельщики финала Лиги чемпионов УЕФА. И если еще несколько дней назад это были единичные группы или небольшое количество организованных групп, то начиная со вчерашнего дня на границе наблюдается значительное увеличение потока.

Кроме того, по результатам дополнительной проверки 6 граждан не впустили в Украину, еще 2 - за нарушение порядка въезда-выезда.

Согласно сообщению, основной поток приходится на столичные аэропорты.

«Однако неодиночные прибытия граждан также фиксируются через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС. Сегодня пограничники уже начали встречать основной поток чартеров с болельщиками, также до обеда ожидается их массовое прибытие автобусами, преимущественно через западный участок границы», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что пограничный контроль болельщиков финального матча осуществляется на приоритетной основе, а во время пропускных операций проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности пропуска лиц, уменьшения времени на прохождение пограничных формальностей.

«В целом пограничники готовы к встрече гостей праздника в 26 воздушных, 51 автомобильном и 53 железнодорожных пунктах пропуска. Для обеспечения пограничного контроля в основных пунктах пропуска одновременно задействовано 800 пограничников. Также около 600 находятся в резерве. Кроме того, на дежурстве находятся около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками, 15 из которых – в столичном «Борисполе»,- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК "Олимпийский". Трофей разыграют испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". Начало игры в 21.45.