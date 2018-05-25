В Киеве обнаружили еще одну жертву брачного афериста из Молдовы

Брачный аферист присвоил 130 тысяч гривень средств родителей невесты и убежал.

Киевской местной прокуратурой № 8 сообщено о подозрении по еще одному эпизоду мошенничества брачному аферисту - 32-летнему гражданину Республики Молдова, жертвами которого стали несколько женщин и их родственники из разных регионов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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«Очередной жертвой мошенника стала киевлянка, с которой он познакомился в июле прошлого года. Представившись акционером иностранного банка, он вскоре предложил женщине жениться и даже определил дату свадьбы. На празднование и другие нужды родители потерпевшей выделили денежные средства, часть из которых аферист потратил на свадебный наряд, а остальные (почти 130 тысяч гривен) оставил себе. Завладев деньгами невесты, аферист скрылся», - говорится в сообщении.

По этому эпизоду злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества), что причинило значительный ущерб потерпевшему, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Как напомнили в прокуратуре, гражданин Молдовы находился в международном розыске и был задержан в столице в апреле. Представляясь работником администрации Президента Украины, он входил в доверие к женщинам и предлагал им жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и родственников этих женщин, предлагая совместный бизнес и брал на это деньги.

На сегодняшний день, кроме последнего эпизода, на счету злоумышленника еще 6 доказанных фактов мошенничества на сумму 1,5 млн гривен, по которым ему объявлено о подозрении. Гражданину Молдовы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Полтаве 70-летняя пенсионерка обманула телефонных мошенников, которые вымогали у нее 2 тысячи долларов.