В Полтаве 70-летняя пенсионерка обманула телефонных мошенников, которые вымогали у нее 2 тысячи долларов

Полтавчанка, 70-летняя пенсионерка Ольга Ивановна рассказала, как не растерялась и помогла задержать телефонного мошенника. Ее историю подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Полтавы.

Как пишет интернет-издание "Полтавщина", около 9 вечера, на стационарный телефон пенсионерки позвонили. Смущенный мужской голос прокричал в трубку: «Бабушка, бабушка! Я в полиции, помоги».

Как отметила Ольга Ивановна, она догадалась, что это мошенники. Голос в телефонной трубке был не похожим на голос ее внука. Ей уже звонили летом, говорили, что сын попал в ДТП и нужна помощь. Тогда она просто бросила трубку, а на этот раз решила проучить мошенников.

"Паша! Что с тобой? Как тебе помочь?" — начала играть роль жертвы Ольга Ивановна.

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Псевдо-внук попросил бабушку продиктовать следователю номер ее мобильного. Псевдо-следователь позвонил на этот номер. Он сказал, что на внука возбуждено уголовное дело за избиение человека. Чтобы ег закрыть, надо передать 2 тысячи долларов. Часть денег он возьмет себе, остальное — передатс потерпевшему в качестве возмещения. Пенсионерка на такие условия согласилась.

Деньги она должна была передать курьеру Андрею, который подъедет к дому на «Жигулях» оранжевого цвета. Пенсионерка назвала мошенникам не свой адрес, а сама позвонила в полицию и рассказала ситуацию.

Патрульные приехали по указанному адресу и задержали мужчину, который ждал конверт с деньгами.