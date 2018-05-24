Ночной пожар возле "Академгородка": в ГСЧС рассказали подробности (видео)

Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 300 кв. м за 1,5 часа.

В Киеве ночью горели торговые павильоны возле станции метро «Академгородок».

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве, сообщение о пожаре возле станции метро «Академгородок» на проспекте Палладина, 32, к оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сегодня ночью в 02:52.

Читайте такжеСтолб огня и искры во все стороны: в Киеве ночью произошел крупный пожар у станции метро (видео)

На место происшествия были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно–спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размер которого составлял 20х15 м, с распространением огня на рядом расположенные павильоны и магазин.

В 03:56 пожар на общей площади 300 кв. м спасатели локализовали, а в 04:25 – ликвидировали.

В результате пожара, в павильонах повреждена крыша, облицовка стен и потолка, а также мебель, в магазине поврежден лоток с товарами, закопчены стены и потолок, разобрано 15 кв. м конструкций кровли.

К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 32-х человек личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве в Гидропарке спасатели ликвидировали пожар.