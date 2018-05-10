В Киеве в Гидропарке спасатели ликвидировали пожар (фото)

Возгорание возникло в отдельно стоящем, одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м.

Спасатели ликвидировали пожар в оборудованной под спортзал здании, расположенном в столичном Гидропарке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в городе Киеве.

«В 13: 50 пожар огнеборцам удалось локализовать. В 14:05 пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших при пожаре нет», - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

«Возгорание возникло в отдельно стоящем, одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м», - уточнили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, информация о пожаре в оборудованном под спортзал здании в столичном Гидропарке поступила спасателям в 13.10.