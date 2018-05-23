ДТП на Львовщине: микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли шесть человек (фото)

По предварительной информации, микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет. Все погибшие - пассажиры микроавтобуса.

Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, авария произошла сегодня в 7.20 вблизи села Вербляны Бугского района.

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, по неустановленным пока причинам, на скорости въехал в прицеп грузового автомобиля, который двигался в попутном направлении.

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На месте ДТП погибли шестеро, еще три человека с травмами доставлены в больницу. Все погибшие и пострадавшие находились в салоне микроавтобуса.

«Правоохранители устанавливают личности, возраст и место жительства погибших и пострадавших. Решается вопрос об открытии уголовного производства», - сказала Добровольская.

Как сообщает ТСН, погибшие возвращались в Украину из Чехии.

Ранее под Николаевом вылетел с трассы микроавтобус, погибли пять человек.