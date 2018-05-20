Под Николаевом вылетел с трассы микроавтобус: погибли пять человек (фото)

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, ведутся следственные действия.

На автодороге «Николаев-Одесса» вблизи поселка Красное (Николаевская область) в результате столкновения микроавтобуса Nissan Primastar с деревом погибли пять человек, еще трое были госпитализированы.

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Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области, 47-летний водитель автомобиля, двигаясь в направлении г. Одессы, по предварительной информации, допустил съезд в кювет и столкновение с деревом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четверо пассажиров (40, 32, 30, 20 лет) погибли на месте происшествия, еще трое (43, 24 и 17 лет) с телесными повреждениями были доставлены в больницу», – отмечается в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области в пятницу, 18 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.