Пресс-секретарь Луценко сообщила о задержании человека с 3,5 кг кокаина

Правоохранители задержали человека, перевозившего более 3,5 кг кокаина, стоимость которого достигает 600 тыс. долларов.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины и оперативные сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции пресекли международный канал поставки особо опасного наркотического средства из страны Латинской Америки.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook. По ее словам, правоохранители задержали человека, перевозившего более 3,5 кг кокаина, стоимость которого на «черном рынке» достигает 600 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, троим украинцам, которые везли наркотики из Испании в Россию, грозит 20 лет тюрьмы в Польше.