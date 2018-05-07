Трем украинцам, которые везли наркотики из Испании в Россию, грозит 20 лет тюрьмы в Польше

Двое мужчин и женщина прятали партию смолы каннабиса в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5.

Польская прокуратура внесла в Окружной суд в Перемышле обвинительный акт против трех граждан Украины, которых подозревают в контрабанде наркотиков из Евросоюза и России.

Читайте такжеНа Киевщине СБУ блокировала контрабанду партии кокаина из Центральной Америки на 8 миллионов гривень

Как пишет "Польское радио", на скамье подсудимых оказались двое мужчин и женщина, которых считают членами организованной преступной группы: 39-летний Виктор К., 46-летний Евгений С. и 34-летняя Ольга П.

За совершенные преступления обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Деятельность группы была направлена на совершение преступлений против положений Закона о борьбе с наркотиками. Злоумышленники вывозили из ЕС в Украину крупные партии наркотиков.

Остановить поток контрабанды удалось сотрудникам Пограничной службы Польши. В частности, обвиняемые ответят в суде за попытку вывоза из Польши в Украину через пограничный пункт пропуска "Корчевая-Краковец" большого количества гашиша общим весом 237 кг.

Наркотики перевозили из Испании в Россию. Их прятали в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту Одессы у иностранца нашли кокаин на 400 тысяч долларов.