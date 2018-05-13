В Кировоградской области в ДТП погибли 4 человека, в том числе двое малолетних детей

Авария произошла на автодороге Кропивницкий-Знаменка: столкнулись Toyota и Volkswagen.

В Знаменском районе Кировоградской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое малолетних детей 2016 и 2017 г.р.

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Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле села Субботцы.

В результате столкновения двух легковых автомобилей Toyota и Volkswagen погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле Toyota Highlander.

Еще 2 человека, которые находились в автомобиле Volkswagen Touareg, травмированы и госпитализированы в Знаменскую районную больницу.

Напомним, в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу.