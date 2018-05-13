В Кировоградской области в ДТП погибли 4 человека, в том числе двое малолетних детей
В Знаменском районе Кировоградской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое малолетних детей 2016 и 2017 г.р.
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Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле села Субботцы.
В результате столкновения двух легковых автомобилей Toyota и Volkswagen погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле Toyota Highlander.
Еще 2 человека, которые находились в автомобиле Volkswagen Touareg, травмированы и госпитализированы в Знаменскую районную больницу.
Напомним, в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу.