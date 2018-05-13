В Беларуси попали в ДТП украинские дети: есть погибший и пострадавшие

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.

На трассе «Каменец-Шерешево-Свислочь» произошла автомобильная авария, в которой пострадали дети из украинской футбольной команды. Один ребенок погиб, еще шестеро детей госпитализированы.

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси, у всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, как отмечается, взял ситуацию под личный контроль. "Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал он.

Отмечается, что из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в ее составе - нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты, а из Минска в Каменец - детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.

Авария произошла сегодня, 13 мая, около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь», вблизи населенного пункта Мартынюки.

Как сообщается на сайте ГАИ Брестской области, по предварительной информации, водитель (1976 г.р., гражданин Украины) управляя автомобилем марки «Рено Мастер», совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор» под управлением 48-летнего местного жителя.

В результате столкновения погиб ребенок-пассажир (2005 г.р., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении.

Ранее сообщалось, что в Жидачевском районе Львовской области 10 мая в результате ДТП пострадали супруги и погиб их двухлетний сын.