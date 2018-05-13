Представились работниками "органов" и угрожали расправой: в Киеве избили сына Шуфрича

Старший сын Нестора Шуфрича и его товарищи результате избиения "получили многочисленные травмы головы и телесные повреждения".

В ночь на 13 мая группа неизвестных избила старшего сына нардепа от "Оппоблока" Нестора Шуфрича, Александра, в одном из ресторанов Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Нестора Шуфрича на странице в Facebook.

"В ночь с 12 на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича - Александру и его товарищам в результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нападавшие якобы представились работниками "органов", а до и после инцидента якобы угрожали "физической расправой" и "использованием служебного положения" в случае обращения в МВД

"На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Был задержан мужчина, предварительно причастен к инциденту и, с его слов, брат главного зачинщика избиения. Лицо должно быть установлено органами МВД после задержания", - сообщил Шуфрич.

По словам нардепа, его сын и товарищи Александра в результате избиения "получили многочисленные травмы головы и телесные повреждения".

"На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо", - говорится в сообщении.

Также Шуфрич опубликовал фото одного из задержанных участников драки и фотографии избитых.

Напомним, 26 августа 2017 года на улице Шота Руставели в Киеве младший сын народного депутата, Нестор Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В декабре 2017 года Нестора Шуфрича-младшего, который сбил в Киеве человека, приговорили к 1 году условного наказания.