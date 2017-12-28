Суд объявил приговор сыну Шуфрича за ДТП (видео)

Нестора Шуфрича-младшего, сбившего в Киеве человека, приговорили к 1 году условного наказания. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко.

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"Приговор Шуфричу-младшему: один год условно... Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - сообщил он.

По его словам, сегодня состоялось последнее заседание в судебном процессе над Нестором Шуфричем-младшим.

Лысенко также отметил, что за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс.

"Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере 1 млн грн. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом. Он по специальности - бариста, поэтому впоследствии планирует открыть небольшое кафе. В январе 2018 года Алексею сделают имплантацию титановой пластины в череп и только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни. Все лечение оплачивает обвиняемый. Итог этой трагедии - не полученная компенсация, а здоровье, которое молодому парню еще предстоит вернуть. Но учитывая то, что Нестор Несторович повел себя человечно, как представитель потерпевшего на суде я высказал волю Алексея: наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 УК Украины", - рассказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

29 августа Шуфричу-младшему объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

30 августа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича - народный депутат.