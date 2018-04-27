В Украине выросло количество ДТП с участием авто на "евробляхах" (видео)

Это более 6% от всех аварий, которые произошли на территории Украины.

В 2017 году произошло чуть более 10 тысяч ДТП с участием автомобилей на "еврономерах". Это более 6% от всех аварий, которые произошли на территории Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, по итогам первого квартала этого года количество ДТП с "евробляхами" выросло уже до 8,5% от общего количества.

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"Что касается правонарушений, которые совершаются на авто с иностранной регистрацией, то, проанализировав динамику 2017 и 2018 годов, можно сказать, что динамика в сторону негатива есть. Увеличивается количество административных правонарушений", - сказал Белошицкий.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в течение месяца урегулировать вопрос растаможивания автомобилей на "еврономерах", ввезенных в страну без уплаты пошлин, если Верховная Рада предоставит правительству соответствующие полномочия.